Bolivia entra en etapa decisiva: Todo lo que debe saber sobre el silencio electoral

El país se prepara para una nueva jornada democrática. Con las elecciones subnacionales fijadas para este domingo 22 de marzo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) determinó que el periodo de silencio electoral entra en vigencia desde el primer minuto del jueves 19 de marzo, marcando el fin de toda actividad proselitista.

A partir de esa fecha, los candidatos a gobernaciones y alcaldías de los nueve departamentos deberán cesar cualquier intento de captar el voto. Según explicó Marco Monasterio, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, el plazo máximo para que las agrupaciones políticas soliciten el apoyo ciudadano a través de los medios es hasta el miércoles 18 de marzo, según informa ABI.

¿Qué prohíbe el silencio electoral?

La Ley 026 del Régimen Electoral es estricta respecto a este periodo de reflexión de 72 horas previo a los comicios. Durante estos tres días, queda terminantemente prohibido:

Actos públicos: No se pueden realizar mítines, caravanas ni concentraciones de campaña.

Propaganda en medios: Queda suspendida la difusión de mensajes en medios de comunicación tradicionales (radio, prensa, TV) y plataformas digitales.

Contenido sesgado: Los medios no pueden difundir programas que favorezcan, perjudiquen o den trato preferencial a ninguna candidatura o que influyan en la intención de voto.

Sanciones por incumplimiento

El calendario electoral, en su actividad Nº 61, establece que el desacato a estas normas conlleva consecuencias severas tanto para las organizaciones políticas como para las empresas de comunicación:

Suspensión inmediata: Cualquier pieza de propaganda detectada deberá ser retirada al instante. Multas económicas: Sanciones monetarias tanto para el partido político infractor como para el medio que permitió la difusión. Inhabilitación de medios: Aquellos medios de comunicación que violen el silencio electoral podrían ser inhabilitados para difundir propaganda en el siguiente proceso electoral.

Con este cronograma, los bolivianos entrarán en un espacio de pausa proselitista para analizar las propuestas antes de acudir a las urnas. Las autoridades electorales instan a la población y a los actores políticos a respetar la normativa para garantizar una jornada pacífica y transparente el próximo domingo.

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