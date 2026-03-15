¡Orgullo boliviano! La hija cóndor gana premios en España y emociona con un canto en quechua

El cine boliviano vivió una jornada histórica este sábado 14 de marzo. En la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga, la película nacional ‘La hija cóndor’ se consagró internacionalmente al recibir dos de los galardones más codiciados del certamen: la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto y la Biznaga de Plata a la Mejor Música.

Bajo la dirección de Álvaro Olmos Torrico, esta coproducción entre Bolivia, Uruguay y Perú reafirmó su estatus como una "épica andina" que protege la identidad y el idioma quechua en el mundo contemporáneo.

El debut soñado de María Magdalena Sanizo

El momento más conmovedor de la ceremonia fue protagonizado por María Magdalena Sanizo. En su primera experiencia frente a las cámaras, su interpretación de una partera quechua cautivó al jurado internacional. Al subir al escenario para recibir su Biznaga de Plata, Sanizo no pudo ocultar su sorpresa y gratitud.

"Agradezco primeramente a Dios y luego a quienes organizan el festival. Para mí es una sorpresa; es la primera vez que he actuado. Yo no sabía cómo se hacía una película, pero aprendí. Es muy hermoso y quisiera continuar", expresó con humildad.

Para cerrar su discurso, y ante un auditorio conmovido, María Magdalena interpretó una canción en quechua, el mismo idioma que defiende la película, convirtiéndose en el símbolo de la "resistencia de nuestros pueblos" en pleno corazón de Europa.

Excelencia musical: El sello de Cergio Prudencio

La banda sonora, descrita por el director como la "textura de la película", también fue reconocida con el máximo galardón en su categoría. Los compositores Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero, junto al trabajo de Noemí Flores, se llevaron la Biznaga de Plata a la Mejor Música.

Álvaro Olmos, al recibir los premios junto a su equipo, destacó que este homenaje musical es fundamental para transmitir la esencia de las raíces bolivianas: "Nos llevamos estas dos biznagas en el corazón", manifestó emocionado el cineasta.

‘La hija cóndor’: Un relato de libertad y tradición

La cinta, que ya ha brillado en festivales de la talla de Toronto (TIFF) y La Habana, narra la historia de una joven partera que alivia el dolor de las mujeres con su canto. El filme explora el choque entre el destino ancestral y los sueños individuales cuando la protagonista decide partir a la ciudad para intentar convertirse en cantante.

El Festival de Málaga destacó la obra como un relato poético que reivindica la preservación del quechua, consolidando a ‘La hija cóndor’ como una de las producciones bolivianas más importantes del último año previo a su estreno en salas nacionales.

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Fotos: Facebook 'La Hija Cóndor'.

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