“Han hecho de un negocio la venta de ítems”, dice Morón tras pregunta de Peña

Durante el debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra organizado por el Tribunal Supremo Electoral, el candidato Federico Morón respondió a una serie de cuestionamientos planteados por sus contrincantes, quienes abordaron temas como el crecimiento del aparato municipal, la expansión urbana, el cordón ecológico y el financiamiento de obras.

La primera pregunta fue realizada por el candidato Orlando Peña, quien consultó qué medidas tomaría Morón con los funcionarios municipales si llega a la alcaldía, considerando que existen aproximadamente 2.600 trabajadores con ítem de planta y entre 6.000 y 7.000 contratados cada año.

En respuesta, Morón señaló que se debe realizar una auditoría al área de Recursos Humanos para revisar la cantidad de personal que trabaja en la comuna.

“El tema es hacer una auditoría en Recursos Humanos para ver cómo se pueden bajar los números, porque hay una cantidad de personas que ni siquiera van a trabajar”, afirmó.

Según el candidato, el número de funcionarios se incrementó considerablemente en las últimas gestiones, pasando de cerca de 4.000 a unos 14.000 trabajadores entre ítems y contratos.

“Han hecho de un negocio la venta de ítems y contratos. La anterior gestión ha sido corrupta y esta ha sido tan corrupta que hace que la anterior parezca digna”, sostuvo.

Por su parte, la candidata Rosario Schamisseddine preguntó sobre la situación del cordón ecológico y la posibilidad de expropiar predios privados dentro de esa zona.

Morón denunció presuntas irregularidades en los derechos de propiedad y advirtió sobre los riesgos ambientales que implica la deforestación en ese sector.

“Esos dueños históricos deberían ser 12, pero hoy hay como 76. El negocio inmobiliario, la corrupción y los intereses políticos están haciendo que arriesguemos la vida de millones”, afirmó.

En otra ronda, el candidato Gary Añez cuestionó cómo financiaría obras planteadas en su plan de gobierno, como la construcción de un hospital de segundo nivel, una arena multipropósito y un teatro.

Morón explicó que el municipio enfrenta limitaciones económicas por el presupuesto vigente y las deudas heredadas, pero planteó recurrir a alianzas público-privadas y fondos internacionales.

“Estamos todavía con el presupuesto y las deudas que nos están dejando, pero hay otros caminos como las alianzas público-privadas y la búsqueda de fondos internacionales”, señaló.

Finalmente, el candidato Rafael Quinteros preguntó si promovería iniciativas para la rehabilitación de privados de libertad.

Morón respondió que las personas privadas de libertad deben tener oportunidades de reinserción social y destacó la importancia de trabajar también en prevención del delito.

“La seguridad también se construye iluminando los espacios públicos, con arte, cultura y deporte para los jóvenes”, concluyó.

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