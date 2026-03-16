“¿Quién sabe el número de emergencias?”: la crítica de Daza al sistema municipal

Durante la ronda de preguntas del debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Raúl Daza Quiroga, del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), respondió a cuestionamientos de sus contrincantes sobre seguridad ciudadana, gestión de riesgos, rendición de cuentas y su falta de concejales propios.

“Vivimos tan inseguros por el presupuesto”

El candidato Ricardo Cuevas le preguntó cuánto presupuesto destinaría a prevención de riesgos y seguridad ciudadana.

Daza criticó la actual asignación de recursos municipales.

“El presupuesto para la Secretaría de Resiliencia es apenas el 4% del total. Ese 4% tiene que elevarse al 20%, mínimamente. Y seguridad, ¿saben cuánto tiene? Apenas 1,7%. Por eso vivimos tan inseguros”, afirmó.

El candidato planteó que el presupuesto para seguridad debería incrementarse al menos hasta el 10% para garantizar tranquilidad en la ciudad.

"Nos ven como el candidato solitario”

Otro momento del debate surgió cuando el candidato Miguel Roca cuestionó que Daza no cuenta con concejales cercanos dentro de su candidatura, lo que podría dificultar una eventual gestión municipal.

Daza respondió que esa situación no representa una debilidad.

“Más allá de ser una debilidad, es una fortaleza. Nos ven como el candidato solitario, sin concejales, pero sí hay concejales que han sido invitados por la sigla. Nosotros no tenemos miedo a la fiscalización”, sostuvo.

Rendición de cuentas trimestral

En el debate también se le consultó si se sometería a rendiciones de cuentas públicas en caso de llegar a la Alcaldía de La Paz.

El candidato aseguró que ese proceso debe ser más frecuente y descentralizado.

“Las rendiciones de cuentas no tienen que ser anuales. Tienen que ser mínimamente trimestrales y además realizarse en cada macrodistrito para explicar cómo se ejecutó el POA”, afirmó.

“¿Quién sabe el número de emergencias?”

El candidato Eduardo Iturralde cuestionó a Daza señalando que durante su exposición no había explicado con claridad sus propuestas en seguridad.

El postulante respondió proponiendo un sistema de emergencias con un número único, similar al 911.

“Yo les pregunto: ¿quién sabe el número de emergencias de la Alcaldía? Es un desastre. Hay números distintos para ambulancias y emergencias. Tiene que haber un número único”, sostuvo.

Añadió que cada distrito debería contar con una ambulancia equipada para responder en un plazo máximo de 15 minutos.

Debate por la alerta temprana

El candidato César Dockweiler preguntó si apoyaría declarar alerta naranja en mayo como parte de un plan de prevención de riesgos.

Daza respondió que la alerta debería activarse con mayor anticipación.

“La alerta naranja no tiene que ser desde mayo, tiene que ser por lo menos desde marzo. Nadie tiene una bola mágica para saber cuándo va a llover, pero los sensores sí pueden alertar”, indicó.

Críticas al desayuno escolar

El actual alcalde y candidato Iván Arias también lo cuestionó sobre si mejoraría el desayuno escolar en caso de llegar a la Alcaldía.

Daza respondió con críticas a las políticas actuales.

“El mejor desayuno escolar era el de hace diez años, no el actual. Más allá de mochilas o zapatos, hay que mejorar la infraestructura educativa, que es una obligación del municipio”, afirmó.

El candidato agregó que su plan también contempla fortalecer la alimentación escolar y mejorar las condiciones de las unidades educativas.

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