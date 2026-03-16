Arias en debate: “recibí la Alcaldía con fiebre amarilla, en quiebra y con una red de corrupción”

El candidato a la Alcaldía de La Paz por la alianza Suma por el Bien Común, Iván Arias, defendió su gestión y presentó nuevas propuestas durante el debate municipal organizado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), en el marco de la campaña previa a las elecciones subnacionales.

Durante su intervención, Arias afirmó que al inicio de su gestión recibió una Alcaldía con problemas económicos y administrativos. Señaló que el municipio se encontraba en una situación de crisis financiera, con una estructura inflada de personal y presuntas redes de corrupción.

El candidato también se refirió a los efectos de la crisis climática en la ciudad y recordó las intensas lluvias que afectaron a La Paz durante su administración. A pesar de ese contexto, aseguró que su gestión avanzó en la ejecución de varias obras y programas municipales.

Entre los proyectos mencionados destacó la construcción del puente del Bicentenario, la intervención en la avenida Apumalla, las obras de estabilización en San Antonio, trabajos en la avenida La Paz y el programa de súper asfaltos, con una inversión que supera los 200 millones de bolivianos.

Asimismo, resaltó programas sociales impulsados por su administración, como “Médico en tu Casa” y “Mochileitor”, orientados a mejorar el acceso a la salud y apoyar a estudiantes del municipio.

De cara a una nueva gestión municipal, Arias propuso ampliar el programa educativo con la entrega de “Mochileitor”, “Zapateitor”, “Cuaderneitor” y una canasta escolar destinada a estudiantes de unidades educativas fiscales y particulares.

En el ámbito de transporte, planteó impulsar un tren aéreo como alternativa para mejorar la movilidad en la ciudad.

El debate fue organizado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia con el objetivo de que la ciudadanía conozca y compare las propuestas de los candidatos antes de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo, cuando los bolivianos elegirán a alcaldes, gobernadores y otras autoridades locales.

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