Siles defiende propuesta de “auto tren”, mejoras en salud y cambios con respaldo legal

El candidato a la Alcaldía de La Paz por el partido Unión Por el Cambio (UPC), Luis Eduardo Siles, respondió a los cuestionamientos de otros postulantes durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), donde defendió sus propuestas sobre desarrollo territorial, diálogo, transporte, salud y gestión municipal.

Subrayó la necesidad de integrar las áreas rurales con el área urbana, especialmente regiones como Hampaturi, que aún presentarían un desarrollo limitado.

El candidato indicó que ha visitado comunidades de esa zona para conocer sus demandas y destacó su interés en impulsar conexiones viales y proyectos turísticos que permitan aprovechar el potencial natural del sector y atraer a visitantes nacionales y extranjeros.

Sobre la gestión de conflictos, Siles sostuvo que el diálogo es necesario cuando existen intereses contrapuestos, aunque enfatizó que este debe desarrollarse dentro del marco legal.

“El diálogo es útil para escuchar y entender las posiciones de los distintos sectores, pero no se puede negociar la ley ni la violación de las normas”, afirmó.

Durante el debate también cuestionó la ciclovía de La Paz, obra que a su juicio fue mal planificada e implementada. No obstante, advirtió que las obras municipales no pueden ser eliminadas de manera inmediata sin seguir los procedimientos legales correspondientes.

En ese sentido, señaló que cualquier modificación debe realizarse mediante una normativa aprobada por el Concejo para evitar responsabilidades administrativas o legales.

Respecto a la publicidad urbana, el candidato consideró que el exceso de carteles genera contaminación visual, por lo que planteó aplicar y reforzar la normativa municipal para regular su instalación.

El candidato también se refirió a los desastres que afectan a la ciudad y lamentó la falta de sistemas que permitan anticipar este tipo de emergencias. En ese contexto, expresó su solidaridad con las víctimas de los recientes eventos registrados en la ciudad.

En el ámbito político, criticó las prácticas de campaña basadas en la entrega de regalos a cambio de apoyo electoral y afirmó que “tratar de comprar votos regalando cosas no es una buena idea”.

En materia económica, defendió el modelo de capitalización impulsado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en la década de 1990 y planteó promover alianzas público-privadas y vecinales para impulsar proyectos de desarrollo municipal.

Sobre salud, Siles afirmó que será la principal prioridad de su gestión, con el fortalecimiento de los hospitales de primer y segundo nivel administrados por el municipio.

Además, propuso digitalizar las historias clínicas y los procesos de atención para reducir filas y mejorar el acceso a medicamentos.

Finalmente, defendió su propuesta del “auto tren”, un sistema de monorriel que fue desarrollado por el ingeniero boliviano que ya se implementa en México.

El candidato aseguró que este proyecto sería hasta un 80% más económico que el sistema de teleféricos y permitiría a los usuarios seleccionar su destino mediante un sistema digital.

Las declaraciones se realizaron en el marco del debate electoral previo a las elecciones subnacionales, en las que los ciudadanos elegirán a las autoridades municipales y departamentales del país.



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