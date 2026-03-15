“Estamos entrando a un municipio quebrado”, señala Rivera sobre la situación de la Alcaldía

El primer bloque del debate por la Alcaldía de La Paz dejó momentos de tensión y cruces directos entre candidatos. Uno de los protagonistas fue Rodrigo Rivera Nava, de Nueva Generación Patriótica (NGP), quien respondió a cuestionamientos de sus contrincantes defendiendo su plan de gobierno y lanzando críticas a la situación financiera del municipio.

Durante el intercambio, el candidato Carlos Palenque le preguntó sobre la crisis económica del municipio, recordando que la Alcaldía estaría prácticamente en quiebra.

“Estamos entrando a un municipio quebrado. Por eso vamos a trabajar con el sector privado, el Gobierno central y la Gobernación. Vamos a tocar puertas de ONG, embajadas y otros actores para reactivar la economía. Sería irresponsable hablar de números en este momento”, respondió Rivera.

Riesgos en las laderas y sistema “desmantelado”

El candidato Fernando Valencia cuestionó cómo su plan abordaría la prevención de riesgos en las laderas paceñas, un tema sensible debido a los constantes deslizamientos.

Rivera aseguró que el sistema municipal de gestión de riesgos fue debilitado en los últimos años.

“Tenemos un sistema de riesgo que ha sido desmantelado. Lo han desmantelado en los últimos años. Hay que reforzarlo y ampliarlo a todos los distritos”, afirmó.

Educación con tecnología e inteligencia artificial

Por su parte, Óscar Sogliano planteó dudas sobre la situación de las unidades educativas en la ciudad.

Rivera aprovechó para insistir en su propuesta de modernización educativa, que incluye la incorporación de tecnología y nuevas áreas de formación.

El candidato aseguró que su plan busca impulsar robótica, inteligencia artificial y carreras tecnológicas, con el objetivo de ampliar oportunidades para los jóvenes estudiantes.

Conflictos de límites y la Carta Orgánica

Otro momento de tensión surgió cuando Isaac Fernández cuestionó cómo resolvería los conflictos de límites con municipios vecinos.

Rivera sostuvo que la solución pasa por aprobar la Carta Orgánica municipal con respaldo político en el Concejo.

“El tema de los límites se soluciona con la Carta Orgánica. Solo necesitábamos nueve concejales para aprobarla y no hubo voluntad política. Con nuevos concejales podemos resolver este problema”, afirmó.

“Hay que cortar la burocracia”

El candidato Waldo Albarracín preguntó si Rivera respaldaría una reforma profunda del aparato municipal.

La respuesta del candidato de NGP fue directa y crítica con la estructura administrativa.

“Necesitamos una reingeniería administrativa. Tenemos la secretaría de la secretaria, donde se van los sueldos. Necesitamos gente operativa, reubicar al personal y cortar la burocracia”, sostuvo.

Además, advirtió que impulsará procesos de fiscalización a gestiones anteriores.

Turismo como motor económico

El candidato Jhonny Plata cuestionó la viabilidad del plan turístico planteado por Rivera, señalando que la ciudad habría perdido visitantes en los últimos años.

Rivera defendió su propuesta asegurando que La Paz debe recuperar su posicionamiento internacional como destino turístico.

“La ciudad es un referente mundial. Tenemos que recuperar la imagen de ciudad maravilla”, dijo.

“La hoyada puede vivir del turismo”

Finalmente, Mario Silva le preguntó cómo incrementaría los ingresos propios del municipio sin depender del Gobierno central.

Rivera volvió a insistir en su propuesta económica basada en turismo y gastronomía.

“Fácilmente la hoyada de La Paz podría vivir del turismo. Vamos a incentivar inversiones, impulsar la gastronomía y aplicar incentivos tributarios”, afirmó.

También planteó una iniciativa ambiental: reducir impuestos a viviendas y edificios que planten árboles, con el objetivo de convertir a la ciudad en una “La Paz verde”.

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