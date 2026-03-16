Rafael Quinteros propone industrializar la basura y un plan de salvataje municipal en debate electoral

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rafael Quinteros, presentó un plan de “salvataje municipal” basado en la transición energética y la industrialización de residuos durante su participación en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), previo a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

Quinteros fue el penúltimo en intervenir dentro del segundo bloque del encuentro, donde dispuso de dos minutos para exponer sus principales propuestas. Durante su intervención, el postulante planteó cambiar el actual sistema de combustibles fósiles por un modelo energético basado en electricidad.

“Planteamos un plan de salvataje municipal basado en dos ejes. Propongo el cambio del sistema de combustibles fósiles, diésel y gasolina, a un sistema eléctrico”, sostuvo el candidato.

Además, explicó que su propuesta incluye la invitación a empresas extranjeras para impulsar la industrialización de los residuos sólidos. Según indicó, la iniciativa busca transformar la basura en recursos energéticos y productivos.

“Propongo invitar a empresas mexicanas para que puedan venir a Bolivia e industrializar la basura y poder generar energía, gases y abono para el agro”, señaló.

El candidato también estructuró su plan de Gobierno Municipal en tres áreas: desarrollo humano, desarrollo económico y gestión de riesgos y seguridad.

En materia de salud, Quinteros propuso la construcción de tres hospitales pediátricos en la ciudad. “Proponemos crear tres hospitales pediátricos, porque hoy nuestros niños se están muriendo”, afirmó.

En el ámbito educativo, planteó avanzar hacia un modelo de descentralización mediante alianzas público-privadas. Asimismo, propuso otorgar concesiones de hasta 30 años al sector gremial como parte de su estrategia para dinamizar la economía local.

El candidato sostuvo que su objetivo es contribuir a resolver la crisis económica y social que atraviesa Santa Cruz.

El debate electoral se desarrolló en dos bloques. En el primero participaron Paola Cronembold (NGP), Soo Hyun Chung (FE), Alfredo Solares (Patria Unidos), Angélica Sosa (SPT), Félix Oros (MTS) y Manuel Saavedra (VOS). En el segundo bloque intervinieron Orlando Peña (AUPP), Carlos Subirana (TODOS), Rosario Schamisseddine (UNIDOS), Gary Añez (PST), Rafael Quinteros (PDC) y Federico Morón (Unidad Nacional).

Estos encuentros forman parte del proceso electoral previo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que la ciudadanía elegirá alcaldes y gobernadores en todo el país. El Órgano Electoral organiza los debates con el objetivo de que la población conozca a las candidatas y candidatos, así como sus propuestas y planes de gobierno municipal.

La cuenta regresiva para las elecciones subnacionales de 2026 entra en su etapa más vibrante. Este domingo 15 de marzo, desde las 21:00, la Red Uno de Bolivia promueve el ejercicio democrático al transmitir en vivo los debates de los candidatos a las alcaldías de las principales capitales del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

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