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Libertadores y Sudamericana: Bolívar, Always e Independiente salen a escena hoy

Bolívar, Always Ready e Independiente de Sucre salen hoy a escena en torneos continentales con la misión de sumar puntos clave en sus respectivos grupos. 

Martin Suarez Vargas

07/04/2026 10:09

De izquierda a derecha: Martín Cauteruccio y el Papu Velázquez de Bolívar, Héctor Cuéllar de Always Ready y el plantel de Independiente Petrolero. Foto: Agencia APG.
Bolivia.

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Este martes se presenta cargado de acción para el fútbol boliviano, con tres equipos representando al país en competiciones internacionales. La jornada arranca a las 18:00, cuando Independiente de Sucre se mida ante Racing Club de Argentina por el Grupo E de la Copa Sudamericana, en un duelo que exigirá máxima concentración frente a uno de los rivales más fuertes de la serie.

En simultáneo, Bolívar tendrá una complicada visita a Independiente Rivadavia en territorio argentino por el Grupo C de la Copa Libertadores. El conjunto celeste buscará imponer su juego fuera de casa y dar un golpe importante en la tabla de posiciones.

Más tarde, a las 20:30, Always Ready será local en el estadio Municipal de El Alto, conocido como el Titán de Villa Ingenio, donde recibirá a Liga Deportiva Universitaria de Quito por el Grupo G. El equipo alteño intentará hacerse fuerte en la altura y sumar sus primeros puntos en el torneo.

La jornada representa una gran oportunidad para que los clubes bolivianos demuestren su nivel en el ámbito internacional y mantengan vivas sus aspiraciones en ambas competiciones.

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