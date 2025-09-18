¡Atención Bolivia! Villamil y Viscarra en acción hoy en cuartos de final de Libertadores y Sudamericana

El mediocampista Gabriel Villamil y el arquero Guillermo Viscarra tendrán acción este jueves en los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente. Ambos forman parte de la base de la Selección Boliviana que recientemente aseguró su lugar en el repechaje rumbo al Mundial.

El primero en saltar a la cancha será Gabriel Villamil, desde las 18:00 en Quito, cuando su equipo Liga Deportiva Universitaria, reciba al poderoso São Paulo en la Copa Libertadores. El volante boliviano parte como una de las principales opciones para ser titular, en un club que ya sorprendió al dejar en el camino a Botafogo, elenco brasileño que venía de brillar en el Mundial de Clubes, donde incluso derrotó al PSG, vigente campeón de la Champions League.

Más tarde, desde las 20:30 en Lima, será el turno del arquero Guillermo Viscarra, quien defenderá el arco de Alianza Lima frente a la Universidad de Chile, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El guardameta nacional atraviesa un momento sólido y buscará contribuir a que el cuadro peruano saque ventaja en la ida.

La próxima semana se disputarán los partidos de vuelta, que definirán qué equipos avanzan a semifinales de estos prestigiosos torneos continentales.

