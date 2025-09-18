Con el Barça y el City en acción, estos son los partidazos de Champions de este jueves

La Champions League continúa este jueves 18 de septiembre con seis duelos imperdibles que prometen espectáculo y goles. Desde Bélgica hasta Inglaterra, varios gigantes europeos saldrán a la cancha con la misión de consolidarse en el inicio del torneo más prestigioso de clubes.

fixture del jueves 18 de septiembre (hora bolivia)

Club Brujas vs Mónaco – 12:45

Copenhague vs Bayer Leverkusen – 12:45

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray – 15:00

Manchester City vs Nápoles – 15:00

Newcastle vs Barcelona – 15:00

Sporting CP vs Kairat Almaty – 15:00

El duelo entre el Manchester City y el Nápoles capta gran atención, no solo por el poderío de los ingleses, sino también por el regreso de Kevin De Bruyne al Etihad, esta vez vistiendo la camiseta del cuadro italiano. Además, el encuentro entre Newcastle y Barcelona reedita un cruce histórico que promete emociones fuertes.

Por su parte, el Club Brujas intentará hacer respetar su localía frente al Mónaco, mientras que el Leverkusen, reciente ganador 4-0 sobre Feyenoord, buscará confirmar su favoritismo en Dinamarca.

La jornada cerrará con el Sporting de Lisboa, que recibirá al sorprendente Kairat Almaty, uno de los dos equipos kazajos en la historia de la Champions.

