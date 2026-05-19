El Arsenal, campeón de la Premier League 22 años después

El Arsenal se proclamó este martes campeón de la Premier League 22 años después tras el empate 1-1 del Manchester City en el campo del Bournemouth.

Los de Mikel Arteta jugarán el último partido de liga este domingo contra el Crystal Palace ya sin nada en juego y levantarán el título en Selhurst Park al término de dicho partido. EFE

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