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El Arsenal, campeón de la Premier League 22 años después

Un empate le bastó a los gunners para alzarse con el título de campeón tras más de dos décadas.

EFE

19/05/2026 18:50

Agregar Reduno en
Jugadores del Arsenal tras consagrarse campeones del fútbol inglés. Foto: redes sociales del Arsenal (Facebook).
Inglaterra.

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El Arsenal se proclamó este martes campeón de la Premier League 22 años después tras el empate 1-1 del Manchester City en el campo del Bournemouth.
Los de Mikel Arteta jugarán el último partido de liga este domingo contra el Crystal Palace ya sin nada en juego y levantarán el título en Selhurst Park al término de dicho partido. EFE

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