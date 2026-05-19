¡Atención! Marcelo Martins volverá a vestir la Verde: todos los detalles

El encuentro de leyendas entre Bolivia y Brasil fue presentado para septiembre en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

El evento contará con actividades para toda la familia, incluyendo un fan fest y la presencia de artistas invitados. Además, participarán figuras internacionales como Carlos Gamarra, según informó el organizador Ralf Souza.

Marcelo Martins será el encargado de conformar el equipo de las leyendas de Bolivia. Por su parte, la selección brasileña contará con exfiguras como Edmílson, Enílson Amaral y Roque Júnior, entre otros campeones del mundo.

“Será una sorpresa para todos, vamos armando el equipo poco a poco. No puedo dar nombres todavía porque si no van a querer traer a Ronaldinho o a Ronaldo Nazário, y ya sería un equipo muy fuerte”, comentó Martins en tono de broma.

El delantero también dejó abierta la posibilidad de jugar algunos minutos para Brasil:

“Aún tengo que hablar con el entrenador, no me han dicho quién será el DT. Si él decide que juegue un par de minutos con ellos, obviamente lo haría; no tengo problema”, expresó.

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