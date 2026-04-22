“Nunca quise menospreciarlo”: Óscar Villegas respondió a las declaraciones de Marcelo Martins

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, se refirió a las últimas declaraciones de Marcelo Martins, quien días atrás lo responsabilizó por la ausencia de Bolivia en la Copa del Mundo.

Óscar Villegas, director técnico de Bolivia

Villegas expresó su pesar por la forma en que el histórico delantero interpretó las decisiones técnicas.

“Lamento muchísimo que se haya sentido menospreciado. Nunca fue mi intención despreciar a Marcelo”, afirmó, dejando en claro que sus determinaciones se basaron en criterios profesionales y no personales.

El estratega explicó que la convocatoria a la selección siempre respondió a un análisis del rendimiento y estado físico de los jugadores. “A la selección van los que están en mejores condiciones, los que pueden rendir al 100%”, sostuvo, remarcando que se priorizó el nivel competitivo por encima de cualquier otro factor.

Además, rechazó cualquier insinuación de favoritismo o perjuicio hacia algún futbolista. “No existe ayuda personalmente a alguien o querer perjudicar a otro. Todas las decisiones se tomaron de acuerdo a mi conciencia y a un análisis profesional”, enfatizó.

Las declaraciones surgen luego de que Martins, máximo goleador histórico de la Verde, señalara a Villegas como uno de los responsables de no haber logrado la clasificación mundialista, lo que abrió un nuevo capítulo de tensión en el entorno de la selección boliviana.

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