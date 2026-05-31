Marcelo Martins es homenajeado por su legado en el fútbol boliviano

La previa del clásico cruceño tuvo un momento especial para el fútbol boliviano. Marcelo Martins fue distinguido por la Gobernación de Santa Cruz en reconocimiento a su extensa y exitosa trayectoria tanto a nivel nacional como internacional.

El homenaje fue encabezado por Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, quien entregó al delantero un cuadro con una camiseta como símbolo de agradecimiento por su aporte al deporte boliviano a lo largo de los años.

La ceremonia se realizó minutos antes del inicio del encuentro entre Oriente Petrolero y Blooming en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera. El reconocimiento fue recibido con aplausos por parte de los aficionados presentes, quienes destacaron la carrera del máximo goleador histórico de la Selección Boliviana.

Actualmente defendiendo los colores de Oriente Petrolero, Martins volvió a ser protagonista en una jornada especial, esta vez fuera del terreno de juego, donde fue homenajeado por su legado y por haber llevado el nombre de Bolivia a escenarios internacionales.

De esta manera, la Gobernación de Santa Cruz rindió tributo a uno de los futbolistas más importantes en la historia del país, reconociendo su contribución al crecimiento y la visibilidad del fútbol boliviano.

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