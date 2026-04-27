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“Gracias, Flecheiro”: JP Velasco celebró con Oriente en camerinos

Tras la victoria refinera, Velasco compartió con el plantel y protagonizó un gesto especial con el goleador del partido.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/04/2026 10:09

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, junto al jugador Marcelo Martins tras el partido de Oriente Petrolero en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.
Santa Cruz, Bolivia

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La victoria de Oriente Petrolero por 2-0 sobre Real Potosí dejó una imagen que llamó la atención de todos: la presencia del gobernador electo, Juan Pablo Velasco, en el vestuario del equipo refinero.

Tras el partido disputado este domingo, Velasco ingresó a los camerinos para compartir con los jugadores y el cuerpo técnico, en un gesto de apoyo al plantel.

El momento más destacado se dio con el delantero Marcelo Martins, figura del encuentro, quien le obsequió su camiseta.

“Gracias Flecheiro, partidazo hoy de todos los muchachos”, expresó Velasco, evidenciando su entusiasmo por el triunfo y su afinidad con el club.

El gesto no pasó desapercibido, ya que el gobernador electo ha manifestado en varias ocasiones ser hincha de Oriente Petrolero, lo que volvió a quedar reflejado con su presencia tras el compromiso.

El conjunto dirigido por David González logró su segunda victoria en el torneo “todos contra todos” de la División Profesional, con goles de Martins (60’) y Leandro Otormín (88’), sumando puntos importantes en el arranque del campeonato.

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