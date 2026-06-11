Inauguración, fiesta y victoria: Así arrancó el Mundial 2026

El Estadio Azteca de la Ciudad de México se convirtió hoy en el epicentro del planeta al albergar la histórica primera ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026. Este imponente espectáculo sirvió como el preludio ideal para el esperado enfrentamiento deportivo entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El imponente recinto deportivo vibró con un despliegue cultural que combinó desfiles tradicionales y la presentación formal de las banderas de las naciones competidoras. La emotiva atmósfera alcanzó su punto cumbre cuando el codiciado trofeo mundialista emergió de forma majestuosa en el centro del campo de juego.

Un desfile de estrellas inolvidable

La propuesta musical de esta jornada inaugural reunió a grandes referentes de la industria latina como Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Belinda. El broche de oro de la tarde estuvo a cargo de la colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy, quienes hicieron vibrar a la multitud con el tema oficial "Dai Dai".

La espectacular velada cerró su transmisión tras veinte minutos de pura adrenalina con una imponente exhibición de fuegos artificiales sobre el techo del estadio. De esta manera se completó el primero de los tres eventos de apertura programados, cediendo el turno a las próximas sedes de Canadá y Estados Unidos.

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Foto: EFE.

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