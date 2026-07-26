¡Escándalo en Santos! Reportan una fuerte discusión de Neymar con dos compañeros

Neymar volvió a estar en el centro de la polémica luego de que medios brasileños informaran sobre una presunta discusión con dos compañeros del Santos durante el entretiempo del empate 2-2 frente a Chapecoense por el Brasileirao.

Neymar autor de uno de los goles ante Chapecoense. Foto: redes sociales de Santos Futebol Clube.

De acuerdo con esas versiones, el delantero habría tenido un fuerte cruce con el mediocampista Gabriel Bontempo y el defensor João Ananias dentro del vestuario, en una conversación que habría generado incomodidad entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del club.

Jugadores del Santos en el partido con Chapecoense. Foto: redes sociales.

Según los reportes, Neymar habría cuestionado el rendimiento de ambos futbolistas tras los primeros 45 minutos del encuentro. Incluso, se aseguró que utilizó expresiones ofensivas contra Bontempo y lanzó duras críticas hacia Ananias.

Sin embargo, la versión fue desmentida por los propios protagonistas. A través de sus redes sociales, Neymar rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que lo ocurrido fue una conversación grupal propia de un equipo que busca mejorar su rendimiento.

"Fue una charla del equipo. Hablamos varios jugadores y nos exigimos entre nosotros porque somos competitivos y queremos ganar. No hubo ningún reto ni ningún llamado de atención hacia los jóvenes. No voy a aceptar esas mentiras", expresó el atacante.

Por su parte, João Ananias también negó haber sido víctima de insultos por parte de Neymar y explicó que en el vestuario solo hubo una reprimenda colectiva tras el desarrollo del partido.

El episodio ocurre en un momento en el que el ambiente dentro del Santos ha sido objeto de diversas especulaciones. Pese a ello, el club aún no emitió un pronunciamiento oficial sobre las versiones difundidas, mientras la dirigencia analiza lo ocurrido.

En lo deportivo, Neymar anotó los dos goles del Santos en el empate frente a Chapecoense, resultado que dejó al equipo sin poder sumar una victoria en condición de local.

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