Playa, sol y familia: así disfruta Cuti Romero sus vacaciones tras el Mundial

Mientras su nombre continúa siendo vinculado con algunos de los clubes más importantes de Europa, Cristian "Cuti" Romero decidió desconectarse del fútbol por unos días y disfrutar de sus vacaciones junto a su familia.

Cuti Romero con su pequeño. Foto: rede sociales.

El defensor de la selección argentina y del Tottenham compartió en sus redes sociales una serie de fotografías desde la playa, donde aparece acompañado de su pareja, Karen Cavaller, y sus hijos. Junto a las imágenes escribió: "La mejor parte de mi vida. Ustedes", reflejando el momento de tranquilidad que vive tras su participación en el Mundial 2026.

Cuti Romero y su familia. Foto: redes sociales.

Romero fue uno de los jugadores habituales en el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo, en la que Argentina alcanzó la final.

Mientras el zaguero disfruta del descanso, su futuro sigue siendo tema de conversación en el mercado de pases europeo. En los últimos días, el director deportivo del Inter de Milán, Piero Ausilio, confirmó el interés del club italiano por incorporar al defensor argentino y reconoció que ya existieron contactos con su entorno y con el Tottenham.

Cuti Romero enterrado en la arena en sus vacaciones. Foto: rede sociales.

Además, distintos medios europeos aseguran que el Barcelona también sigue de cerca la situación del cordobés, aunque su posible incorporación dependería de los movimientos que realice el conjunto catalán en su plantilla durante este mercado.

Por ahora, Romero mantiene el foco lejos de las negociaciones. Con el mar de fondo y rodeado de su familia, el campeón del mundo aprovecha sus vacaciones antes de definir cuál será el próximo capítulo de su carrera deportiva.

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