Bolívar venció Real Potosí (2-1) y sigue en la pelea por la cima

Bolívar volvió a sonreír ante su gente. La Academia consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Real Potosí por la fecha 11 del campeonato, en un partido donde tuvo que reaccionar después de que su rival lograra igualar el marcador antes del descanso.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo comenzó con intensidad y encontró rápidamente la ventaja. A los 15 minutos del primer tiempo, Dorny Romero se encargó de ejecutar un penal y puso el 1-0 para el conjunto paceño.

Sin embargo, Real Potosí no bajó los brazos y encontró la igualdad en el cierre de la primera etapa. A los 47 minutos, Luis Alí apareció para marcar el empate transitorio y devolverle la ilusión al cuadro visitante.

En el segundo tiempo, Bolívar salió decidido a recuperar la ventaja y volvió a golpear. A los 56 minutos, Dairon Asprilla aprovechó una jugada ofensiva para convertir el segundo tanto de la Academia y sentenciar el triunfo en casa.

El encuentro también estuvo marcado por la expulsión del entrenador de Real Potosí, Flabio Torres, quien recibió tarjeta roja directa al inicio del complemento.

Con este resultado, Bolívar suma 21 puntos y se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que Real Potosí permanece con 16 unidades en la sexta casilla.

En la próxima jornada, la Academia visitará a Always Ready, mientras que Real Potosí recibirá a GV San José en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

Mira la programación en Red Uno Play