¡Insólito! Un enjambre de abejas obligó a suspender una final de fútbol en Brasil

Una situación inesperada se robó el protagonismo en una final del fútbol brasileño. Un enorme enjambre de abejas invadió el campo de juego y obligó a detener el partido entre Fluminense de Feira y Bahía, por la ida de la final del Campeonato Baiano Sub-20.

El insólito episodio ocurrió en el estadio Joia da Princesa, en el interior del estado de Bahía. Cuando apenas se disputaban 11 minutos del primer tiempo, una gran cantidad de abejas apareció sobre el terreno de juego, provocando la inmediata reacción de todos los presentes.

Los futbolistas, árbitros, integrantes de los cuerpos técnicos y hasta los camarógrafos que transmitían el encuentro tuvieron que tirarse al piso y cubrirse la cabeza para evitar ser atacados por los insectos.

Ante la imposibilidad de controlar la situación en ese momento, los organizadores decidieron activar el sistema de riego del estadio con la intención de ahuyentar al enjambre. La medida dio resultado y, después de poco más de 10 minutos de interrupción, el compromiso pudo continuar.

Una vez superado el curioso incidente, el partido retomó su desarrollo, aunque el desenlace fue contundente. Bahía goleó 8-0 a Fluminense de Feira y quedó con una importante ventaja de cara al partido de vuelta por el título.

Este tipo de situaciones ya se han registrado anteriormente en el fútbol sudamericano. En Colombia, un partido entre Envigado y Millonarios tuvo que detenerse por la presencia de un panal de avispas, mientras que en Argentina también se vivió un episodio similar durante un encuentro del ascenso.

Mira la programación en Red Uno Play