Boca sufrió un duro golpe: Riestra lo goleó 3-0 en el fútbol argentino

Boca Juniors recibió un golpe inesperado en el inicio del Torneo Clausura. El Xeneize cayó goleado por 3-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en un partido donde el conjunto local fue contundente y convirtió sus tres goles durante el primer tiempo.

Jugadores de Deportivo Riestra festejando. Foto: Instagram @prensariestra.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena presentó una formación alternativa, pensando en el compromiso de vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, y terminó pagando caro sus errores defensivos.

Riestra aprovechó la primera oportunidad clara del partido y abrió el marcador rápidamente. Boca intentó reaccionar y adelantó sus líneas en busca del empate, pero el conjunto local volvió a golpear a los 22 minutos para ampliar la diferencia.

Antes del descanso llegó el tercer tanto del Malevo. Tras una pérdida de Boca en ataque, Alexander Díaz encabezó una contra rápida y, ante la falta de respuesta defensiva del Xeneize, Riestra sentenció una noche histórica con el 3-0.

En el segundo tiempo, Arruabarrena movió el banco buscando una reacción. Sebastián Villa y Ángel Romero ingresaron para darle mayor peso ofensivo al equipo, mientras Williams Alarcón y Alan Velasco dejaron el campo de juego.

Sin embargo, Boca no logró cambiar la historia y terminó sufriendo una derrota que genera preocupación antes de su próximo desafío internacional.

Ahora, el Xeneize deberá dejar atrás este duro revés y enfocarse en la Copa Sudamericana, donde buscará recuperarse y avanzar de ronda tras el compromiso de vuelta de los playoffs.

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