¿Por qué? Prohíben el apodo 'Vozinha' en las camisetas del fútbol chileno

La llegada de Vozinha a Colo-Colo no solo genera expectativa por su rendimiento bajo los tres palos, sino también por un detalle que ya llamó la atención en Chile: el arquero no podrá llevar su conocido apodo en la camiseta durante la temporada 2026.

Foto: @vozinha1.

El guardameta, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, tendrá que utilizar su apellido en la parte posterior de la camiseta, salvo que el club chileno consiga una autorización especial para mantener el nombre con el que se hizo conocido en el fútbol internacional, según reporta la prensa chilena.

La normativa de la Liga de Primera 2026 establece que los jugadores deben lucir únicamente su apellido paterno o materno, con la posibilidad de agregar la inicial del primer nombre en caso de ser necesario. Además, la regla señala que no están permitidos los apodos, sobrenombres o apelativos.

De esta manera, la camiseta del nuevo arquero albo podría llevar simplemente “Dias”, en lugar de “Vozinha”, nombre que ha utilizado durante gran parte de su carrera profesional.

El reglamento también contempla sanciones en caso de incumplimiento. El futbolista que utilice una identificación no autorizada podría recibir una tarjeta amarilla administrativa, mientras que el club podría ser multado económicamente por cada infracción.

Ahora, Colo-Colo deberá definir si acepta la normativa y utiliza el apellido del arquero portugués o si inicia una gestión para intentar conseguir una excepción que permita mantener el apodo que ya es reconocido por los aficionados.

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