Este será el millonario salario de Vozinha en Colo-Colo tras brillar en el Mundial

El gran Mundial que protagonizó Vozinha no solo lo convirtió en una de las figuras más destacadas de la Copa del Mundo 2026, sino que también le abrió las puertas del fútbol sudamericano. El experimentado arquero de Cabo Verde, de 41 años, continuará su carrera en Colo-Colo, donde percibirá un salario que supera ampliamente al que recibía en Portugal.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó días atrás que existe un acuerdo total para incorporar al guardameta, quien llegará como agente libre luego de finalizar su contrato con Chaves, equipo de la segunda división portuguesa.

"Podemos confirmar que Vozinha será jugador de Colo-Colo. Tenemos un acuerdo; se están afinando los últimos detalles, pero ya contamos con la confirmación de su entorno y de su representante", aseguró el dirigente al oficializar la operación.

Según medios chilenos, el arquero firmará un contrato por seis meses, con la posibilidad de extender el vínculo durante toda la temporada 2027 si cumple con las expectativas deportivas del club.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el importante incremento salarial que recibirá. Las mismas versiones indican que Vozinha percibía cerca de 10.000 dólares mensuales en Chaves, mientras que en Colo-Colo pasará a ganar alrededor de 25.000 dólares por mes, más del doble de su anterior salario.

El guardameta llega al fútbol chileno luego de una destacada actuación en el Mundial 2026, donde fue una de las grandes revelaciones del torneo. Fue elegido figura en el empate sin goles frente a España gracias a siete atajadas decisivas y también brilló en el encuentro ante Argentina, realizando otras siete intervenciones en la derrota por 3-2 en el alargue por los dieciseisavos de final.

Su rendimiento bajo los tres palos también impulsó su popularidad fuera de las canchas. Antes del Mundial contaba con cerca de 50.000 seguidores en Instagram, cifra que se disparó hasta superar los 29 millones tras sus actuaciones con la selección de Cabo Verde.

De acuerdo con la información publicada en Chile, Vozinha llegará entre el lunes y el martes para someterse a los exámenes médicos y posteriormente ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo-Colo.

No obstante, su incorporación ha generado opiniones divididas entre los hinchas del conjunto albo. Mientras un sector celebra la llegada de una de las figuras del último Mundial y el impacto mediático que representa su fichaje, otros consideran que el club debió apostar por un arquero con mayor proyección debido a los 41 años del experimentado guardameta.

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