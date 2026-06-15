El fenómeno Vozinha: Entró al partido contra España como un desconocido y salió como el MVP y 2 millones de seguidores

La historia del fútbol y de las redes sociales tiene un nuevo nombre propio: Josimar Dias, futbolísticamente conocido como ‘Vozinha’. El guardameta de la selección de Cabo Verde firmó la actuación de su vida en el empate 0-0 ante España, pero el verdadero terremoto ocurrió en su teléfono móvil al terminar el encuentro.

Antes de que rodara el balón frente a una de las máximas favoritas al título, Vozinha era un ilustre veterano con una comunidad modesta en Instagram de poco más de 56.000 seguidores. Tras erigirse como el MVP del partido con siete paradas antológicas, el guardameta rompió el algoritmo y ha alcanzado la estratosférica cifra de más de dos millones de seguidores.

Captura de Instagram/vozinha1

Para poner la magnitud del fenómeno en perspectiva: Vozinha tiene ahora casi cuatro veces más seguidores en Instagram que la población total de su propio país, que cuenta con poco más de medio millón de habitantes, publica ESPN.

La viralidad del arquero no es una casualidad de internet; se la ganó a pulso sobre el césped. A sus 40 años, y tras haber finalizado su contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa, Vozinha llegó al Mundial sin equipo y con un valor de mercado de apenas 50.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt (uno de los más bajos de todo el torneo), según informa EFE.

Sin embargo, las cotizaciones se borraron bajo los tres palos. Ferran Torres, Oyarzabal y Laporte se estrellaron una y otra vez contra las manos del caboverdiano, quien firmó tres atajadas de mérito internacional para sellar el primer punto de la historia de su país en una cita mundialista.

"Trabajamos mucho para conseguir esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Estamos muy contentos”, aseguró un emocionado Vozinha tras el partido en los micrófonos de Dazn.

Detrás del nuevo "Rey de Instagram" hay una trayectoria de trotamundos que nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo. Como curiosidad, el propio portero reveló a ESPN una divertida anécdota sobre sus orígenes: "Mi padre quería llamarme Valdano, por Jorge Valdano. Pero las autoridades no lo permitieron".

Aunque no heredó el nombre de la leyenda argentina, Vozinha ha escrito su propia página dorada en el fútbol tras recorrer ligas en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Hoy, en su partido internacional número 89, el mundo entero se ha volcado con el guardameta desempleado que demostró que el talento y el carisma no entienden de edades ni de valores de mercado. El fenómeno Vozinha no ha hecho más que empezar.

Foto: @ESPN_CENAM.

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