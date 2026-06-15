¡Heroico! Cabo Verde hace historia en el Mundial tras empatar 0-0 con España

El combinado de Cabo Verde firmó una jornada histórica en el Mundial tras igualar 0-0 ante España, campeona del mundo en 2010, en un partido donde resistió hasta el final y logró un resultado inolvidable para su país.

El equipo africano, con una de las poblaciones más reducidas entre las selecciones participantes, mostró un orden táctico impecable y una enorme fortaleza defensiva que le permitió sostener el empate ante una España que dominó por largos pasajes del encuentro.

El encuentro tuvo como figura destacada al portero Busiña, quien se convirtió en el gran responsable de mantener el arco en cero con atajadas clave a lo largo del partido. Su actuación fue decisiva para frustrar cada intento del conjunto español.

Ni siquiera el ingreso de Lamine Yamal logró cambiar el rumbo del partido ni la falta de efectividad del equipo dirigido por España, que pese a generar ocasiones no pudo romper el sólido bloque defensivo rival.

Con este empate, Cabo Verde celebra un resultado histórico que quedará marcado como uno de los grandes hitos de su participación mundialista, al sumar un punto valioso ante una de las potencias del fútbol internacional.

España y Cabo Verde llevan a cabo un enfrentamiento inédito a nivel de selecciones absolutas, sin antecedentes en competencia oficiales ni en partidos amistosos.

España inicia su 17ª participación mundialista con el objetivo de volver a pelear por el título, conseguido en Sudáfrica 2010. Aunque en Qatar 2022 se despidió temprano, la Roja dejó huella al registrar un aplastante 7-0 ante Costa Rica.

El seleccionado europeo no falta a una cita mundialista desde Argentina 1978. Sin embargo, el éxito absoluto le ha sido esquivo: más allá de la estrella obtenida en 2010, su segundo mejor resultado histórico sigue siendo el cuarto puesto obtenido en Brasil 1950.

Por su parte, Cabo Verde vive el sueño de su primera Copa del Mundo. Los Tiburones Azules lograron una clasificación histórica en octubre de 2025, convirtiéndose en una de las naciones con menor población en alcanzar la máxima competencia del fútbol.

El combinado de las Islas empezó a disputar las Eliminatorias recién en 2003, cuando ya se habían disputado 17 Copas del Mundo.

El Grupo H reúne a España y Cabo Verde junto a Arabia Saudita y Uruguay.

Adham Makhadmeh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).

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