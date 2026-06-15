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¿Dónde siguen los bloqueos? Estos son los puntos que permanecen activos en Bolivia

Más de 40 días de bloqueos mantienen a Cochabamba y La Paz al límite: largas filas, retrasos y escasez de productos esenciales complican la vida diaria.

Red Uno de Bolivia

15/06/2026 8:26

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Mira qué rutas están bloqueadas en Bolivia este lunes. Foto ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este lunes 15 de junio el mapa de transitabilidad del país, evidenciando que los bloqueos continúan afectando cinco departamentos y generando un impacto crítico en transporte, alimentos, combustible y medicamentos.

Bloqueos por departamento:

  • Cochabamba: 32

  • La Paz: 20

  • Oruro: 13

  • Potosí: 9

  • Santa Cruz: 3

Desde el 1 de junio, Cochabamba superó a La Paz como la región con más interrupciones, mostrando que la crisis se mantiene y sigue escalando. El fin de semana, Chuquisaca decidió levantar sus bloqueos y habilitar pasos humanitarios ante los perjuicios que se registraban en la región.

En La Paz y El Alto, la situación es crítica: estaciones de servicio con largas filas, mercados con escasez de productos básicos y retrasos en el transporte público afectan directamente la vida cotidiana de miles de personas.

Recomendaciones de la ABC:

  • Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje.

  • Planificar traslados interdepartamentales con anticipación.

  • Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas.

Las autoridades continúan buscando alternativas para restaurar la transitabilidad y garantizar que personas y mercancías puedan moverse de manera segura, mientras la población enfrenta la tensión social y económica que estos bloqueos generan.

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