¿Dónde siguen los bloqueos? Estos son los puntos que permanecen activos en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este lunes 15 de junio el mapa de transitabilidad del país, evidenciando que los bloqueos continúan afectando cinco departamentos y generando un impacto crítico en transporte, alimentos, combustible y medicamentos.

Bloqueos por departamento:

Cochabamba: 32

La Paz: 20

Oruro: 13

Potosí: 9

Santa Cruz: 3

Desde el 1 de junio, Cochabamba superó a La Paz como la región con más interrupciones, mostrando que la crisis se mantiene y sigue escalando. El fin de semana, Chuquisaca decidió levantar sus bloqueos y habilitar pasos humanitarios ante los perjuicios que se registraban en la región.

En La Paz y El Alto, la situación es crítica: estaciones de servicio con largas filas, mercados con escasez de productos básicos y retrasos en el transporte público afectan directamente la vida cotidiana de miles de personas.

Recomendaciones de la ABC:

Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje.

Planificar traslados interdepartamentales con anticipación.

Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas.

Las autoridades continúan buscando alternativas para restaurar la transitabilidad y garantizar que personas y mercancías puedan moverse de manera segura, mientras la población enfrenta la tensión social y económica que estos bloqueos generan.

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