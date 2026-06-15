Bloqueos ponen en riesgo tratamientos de pacientes con cáncer en Cochabamba

Los bloqueos que afectan al país desde hace 46 días comienzan a tener consecuencias críticas para los pacientes con cáncer en Cochabamba. La representante de los pacientes oncológicos y sus familias, Carla Claure, advirtió que el desabastecimiento de medicamentos y las dificultades para el traslado de enfermos están poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos y, en algunos casos, la vida de los afectados.

Aclaró que los cuatro camiones con medicamentos que ingresaron recientemente al departamento están destinados principalmente a pacientes renales y al sistema hospitalario general, por lo que no solucionan la escasez de fármacos oncológicos.

“Estos medicamentos que han llegado son insumos básicos para hospitales y para pacientes renales, pero no para pacientes con cáncer”, señaló.

Según explicó, los hospitales realizan la adquisición de medicamentos oncológicos mediante presupuestos específicos, pero actualmente enfrentan dificultades para conseguirlos debido a que la mayoría son importados y no existen proveedores con disponibilidad inmediata en el país.

“Todo se importa. En este momento no hay de dónde comprar los medicamentos en Bolivia. Algunas pacientes están adquiriéndolos de manera particular y desde Sucre nos están colaborando con algunas ventas, pero los envíos tardan entre dos y tres días”, indicó.

Claure afirmó que de los 15 medicamentos utilizados habitualmente para tratamientos oncológicos, en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi solo quedan cuatro, destinados a tipos específicos de cáncer como el cervicouterino y el de mama. Sin embargo, otros pacientes deberán postergar sus terapias por falta de fármacos.

“Esta semana algunas pacientes con cáncer de mama y otros diagnósticos tendrán que esperar sus tratamientos. No hay medicamentos esenciales. Un día sin tratamiento es un día de vida perdido”, sostuvo.

La representante también denunció que más de 50 pacientes no están recibiendo quimioterapia ni radioterapia debido a las dificultades de transporte ocasionadas por los bloqueos. Explicó que muchas personas deben trasladarse a otras ciudades para acceder a tratamientos especializados, pero la suspensión de viajes y los elevados costos limitan esa posibilidad.

Entre los casos más urgentes mencionó el de tres pacientes de Oruro que necesitan ser trasladadas a La Paz para recibir radioterapia. Asimismo, aseguró que tiene conocimiento de al menos cuatro fallecimientos de pacientes oncológicos en distintos departamentos debido a la falta de atención oportuna durante el conflicto.

Claure también expresó preocupación por la situación de los niños con cáncer y señaló que actualmente se impulsa una campaña solidaria para conseguir albúmina, un medicamento de alto costo. Según indicó, un solo paciente puede requerir un tratamiento valorado en aproximadamente 33.000 bolivianos.

A las dificultades para acceder a medicamentos se suman los problemas de traslado. La dirigente denunció que pacientes que viajan desde provincias o desde otros departamentos son sometidos a constantes controles en los puntos de bloqueo, situación que agrava su condición de vulnerabilidad.

Cochabamba cumple más de cuatro semanas de aislamiento debido a los bloqueos, mientras permanecen suspendidas las salidas de buses hacia el oriente, occidente y sur del país, afectando el acceso a servicios médicos y el abastecimiento de insumos esenciales.

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