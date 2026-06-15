Cochabamba: Aiquile levanta bloqueos por 72 horas para facilitar el abastecimiento de alimentos

Las organizaciones campesinas de Aiquile determinaron levantar por 72 horas el bloqueo instalado en la carretera que conecta Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, una de las rutas más importantes para el transporte de pasajeros y el abastecimiento de productos en la región.

La decisión fue asumida tras una reunión realizada la noche del domingo entre dirigentes de las organizaciones movilizadas, el alcalde de Aiquile, Marvin Rodríguez, y representantes del Comité Cívico local. El encuentro se prolongó por cinco horas y concluyó con la firma de un acta de acuerdo que establece un cuarto intermedio desde las 00:00 de este lunes 15 de junio hasta las 00:00 del jueves 18 de junio.

Según el documento, la suspensión temporal de las medidas de presión tiene como objetivo analizar y garantizar el abastecimiento de servicios básicos, productos de primera necesidad e insumos productivos para la población del municipio, afectada por varias semanas de conflictos y restricciones en las vías.

Con el levantamiento del bloqueo se restablece la circulación vehicular por el tramo que une Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, permitiendo nuevamente el tránsito de empresas de transporte interdepartamental y el ingreso de mercancías.

Entre los acuerdos alcanzados, el Comité Cívico de Aiquile se comprometió a retirar los procesos iniciados contra dirigentes y afiliados de las regionales campesinas de Aiquile, Quiroga y Villa Granado.

Asimismo, el Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile asumió el compromiso de controlar la distribución de combustible para garantizar que llegue a los habitantes del municipio y evitar el desvío hacia otras regiones.

El acta también establece que, mientras se normaliza el suministro de carburantes, se aplicará un sistema de control y racionamiento de hasta 200 bolivianos por vehículo que cuente con placa y registro B-Sisa.

Los sectores movilizados advirtieron que el cuarto intermedio tiene carácter temporal y que las medidas de presión podrían retomarse una vez concluido el plazo si sus demandas no son atendidas.

El desbloqueo genera expectativa entre transportistas, comerciantes y productores, quienes esperan aprovechar la apertura de la ruta para restablecer el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos que se vieron afectados por los cortes de camino.

Terminal de buses de Cochabamba

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se informó que las salidas a occidente, oriente y al sur continúan suspendidas debido a que aún no se tiene información oficial de Tránsito para restablecer la circulación en las vías interdepartamentales.

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