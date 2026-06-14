Lanzan tomates contra asistentes al ampliado de la COB en La Paz

Un grupo de ciudadanos protagonizó una protesta este domingo en inmediaciones de la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en el centro de La Paz, donde está previsto el ampliado de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB). Los manifestantes expresaron su rechazo a los 45 días de bloqueos que afectan a distintos puntos del país.

Durante la manifestación, algunos asistentes lanzaron tomates contra quienes participaban del encuentro sindical, en señal de protesta por los perjuicios que, según los ciudadanos, han generado las medidas de presión.

Molestos por los bloqueos

Los manifestantes señalaron que los bloqueos han provocado serios problemas de abastecimiento, dificultades en la circulación y pérdidas económicas en diferentes sectores de la población.

La movilización se desarrolló en medio de la expectativa por las decisiones que pueda asumir la dirigencia de la COB respecto a la continuidad de los bloqueos o la posibilidad de instalar un diálogo para buscar una salida al conflicto.

El hecho generó tensión en el lugar, mientras se aguardaba el desarrollo del ampliado sindical y las determinaciones oficiales sobre las medidas de presión en el país

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