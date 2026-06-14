COB suspende nuevamente su ampliado nacional por falta de garantías

La reunión fue cancelada en medio de tensión en La Paz; se analizaría una nueva fecha a través de un comité interno.

La Central Obrera Boliviana (COB) volvió a suspender este domingo su ampliado nacional de emergencia, que había sido reprogramado para desarrollarse en instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Cuando los dirigentes ingresaban al ampliado un grupo de personas empezaron a lanzar tomates y agua a los asistentes.

De acuerdo con las declaraciones de Bernabé Mamani parte del sector minero de Oruro, la decisión fue asumida por la falta de garantías para la instalación del encuentro, en un contexto marcado por protestas y tensión en puertas del recinto donde debían reunirse los dirigentes sindicales.

La reunión tenía como objetivo realizar un análisis de la coyuntura nacional, evaluar los 45 días de bloqueos que afectan al país y definir posibles acciones, incluyendo un eventual acercamiento o diálogo con el Gobierno.

“Era importante esta asamblea que tenían que tener el día de hoy. Seguramente hay invitaciones del Gobierno, también se iba a hacer el análisis, pero por el tema de garantías no se ha podido realizar”, señaló Mamani

Nueva fecha

Asimismo, se informó que la definición de una nueva fecha quedará a cargo de un comité interno de la organización, que evaluará cuándo podrá reinstalarse el ampliado suspendido.

“Hay un comité que está encargado, seguramente lo van a ver en qué fecha y cuándo lo van a hacer”, se indicó el representante del sector minero de Oruro.

Se retiraron

Tras la suspensión, varios representantes comenzaron a retirarse del lugar, y hasta horas de la jornada ya no se registraba presencia de dirigentes en la sede de la Federación Minera.

Se espera un pronunciamiento oficial de la COB en las próximas horas para confirmar los siguientes pasos respecto a la reprogramación del ampliado.

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