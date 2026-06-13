COB convoca a un ampliado nacional de emergencia para este sábado en La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un Ampliado Nacional de Emergencia para este sábado 13 de junio en la ciudad de La Paz, mientras persisten los bloqueos de carreteras y las medidas de presión que ya suman 44 días en varios departamentos del país.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de la organización, la reunión se realizará a partir de las 17:00 en las instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), ubicadas en la avenida 16 de Julio, en pleno centro paceño.

La convocatoria está dirigida a todas las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales (COD) y centrales obreras regionales (COR) afiliadas a la matriz sindical.

Analizarán la coyuntura nacional

Según el documento, el ampliado abordará tres puntos principales:

Control de asistencia. Análisis de la coyuntura actual. Asuntos varios.

Comunicado Central Obrera Boliviana (COB)

La COB señaló que las determinaciones que se adopten durante el encuentro serán de importancia para la organización y sus sectores afiliados, por lo que pidió la asistencia obligatoria de sus representantes.

Expectativa por las decisiones

La convocatoria se produce en un contexto marcado por bloqueos de carreteras, movilizaciones y demandas de diversos sectores sociales, situación que ha generado expectativa sobre las resoluciones que podrían surgir del ampliado nacional.

Se prevé que, tras la reunión, la dirigencia de la COB dé a conocer su posición respecto al conflicto que afecta a varias regiones del país y las acciones que asumirá en los próximos días.

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