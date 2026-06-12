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Tuto Quiroga responsabiliza a Evo Morales por los conflictos en Bolivia

El expresidente acusa a Morales de mantener influencia política y de provocar tensiones en distintas regiones del país.

Red Uno de Bolivia

11/06/2026 21:16

Agregar Reduno en
Foto: Evo Morales y Tuto Quiroga
La Paz

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El expresidente Jorge Tuto Quiroga responsabilizó a Evo Morales por la actual ola de conflictos sociales en Bolivia, afirmando que mantiene una fuerte influencia política que afecta la estabilidad del gobierno y del país.

“El problema es el Sr. Evo Morales, ¿por qué le tienen tanto miedo? Lo he visto en varias asambleas, insultando al gobierno y generando confrontación”, declaró Quiroga.

Provocaciones

Durante su intervención, Tuto Quiroga recordó que diversos sectores defendieron la institucionalidad democrática pese a las diferencias electorales y criticó las acciones de Morales en eventos públicos recientes, señalando que sus declaraciones han provocado tensiones innecesarias:

“Ayer en Chimoré, Morales hizo una asamblea, insultó al gobierno y generó confrontación directa con miembros de la familia presidencial. Se debía responder en defensa de un gobierno constitucional y democrático”, agregó el expresidente.

Factor de riesgo

Quiroga enfatizó que la influencia de Morales en sectores sociales y políticos continúa siendo un factor de riesgo para la convivencia pacífica y el respeto a la institucionalidad, llamando a la población y a las autoridades a mantenerse vigilantes y a priorizar el diálogo y la legalidad frente a las provocaciones.

“Si no se defiende la democracia frente a quienes buscan desestabilizarla, los conflictos se perpetuarán. Es momento de proteger la institucionalidad del Estado”, concluyó Quiroga.

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