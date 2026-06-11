Bolivia recibe más de 39 toneladas de ayuda internacional por bloqueos

Chile, Perú, Brasil y Paraguay enviaron alimentos y kits familiares para apoyar a familias vulnerables afectadas por las protestas en distintas regiones del país.
11/06/2026 18:36
Escuchar esta nota
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que, gracias a gestiones diplomáticas, se canalizaron más de 39 toneladas de ayuda humanitaria internacional destinada a familias y sectores vulnerables afectados por los bloqueos en varias regiones del país.
Según el detalle oficial:
Destino de ayuda
La ayuda será destinada a instituciones y programas sociales en La Paz y El Alto, como Aldeas Infantiles SOS, Fundación Arco Iris, Fundación Munasim Kullaquita, Fundación Alalay, Maya Paya Quimsa, centros municipales de desarrollo infantil, casas del adulto mayor y organizaciones de mujeres en situación de vulnerabilidad.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó el apoyo logístico internacional para garantizar un traslado oportuno y seguro de la asistencia humanitaria”, destacó cancillería
Ayuda de Paraguay
La donación enviada por Paraguay se encuentra en Defensa Civil en Santa Cruz, desde donde será transportada por vía aérea hacia La Paz para su distribución. Esta acción refleja la solidaridad y cooperación de los países vecinos con Bolivia, reforzando la respuesta humanitaria frente a la escasez de alimentos y suministros generada por los bloqueos.
Mira la programación en Red Uno Play