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Política

Bolivia recibe más de 39 toneladas de ayuda internacional por bloqueos

Chile, Perú, Brasil y Paraguay enviaron alimentos y kits familiares para apoyar a familias vulnerables afectadas por las protestas en distintas regiones del país.

Juan Marcelo Gonzáles

11/06/2026 18:36

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Foto: Ayuda humanitaria Cancilleria
Bolivia

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que, gracias a gestiones diplomáticas, se canalizaron más de 39 toneladas de ayuda humanitaria internacional destinada a familias y sectores vulnerables afectados por los bloqueos en varias regiones del país.

Según el detalle oficial:

  • Chile donó 8 toneladas de alimentos, equivalentes a 540 kits familiares.
  • Perú envió 4 toneladas de lenteja, distribuidas en 8.000 bolsas de 500 gramos.
  • Brasil contribuyó con 21 toneladas de alimentos, incluyendo 3.192 bolsas de arroz de 5 kg y 5.000 bolsas de leche de 1 kg.
  • Paraguay entregó 6,1 toneladas de alimentos, distribuidos en kits para 200 familias.

Destino de ayuda

La ayuda será destinada a instituciones y programas sociales en La Paz y El Alto, como Aldeas Infantiles SOS, Fundación Arco Iris, Fundación Munasim Kullaquita, Fundación Alalay, Maya Paya Quimsa, centros municipales de desarrollo infantil, casas del adulto mayor y organizaciones de mujeres en situación de vulnerabilidad.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó el apoyo logístico internacional para garantizar un traslado oportuno y seguro de la asistencia humanitaria”, destacó cancillería

Ayuda de Paraguay

La donación enviada por Paraguay se encuentra en Defensa Civil en Santa Cruz, desde donde será transportada por vía aérea hacia La Paz para su distribución. Esta acción refleja la solidaridad y cooperación de los países vecinos con Bolivia, reforzando la respuesta humanitaria frente a la escasez de alimentos y suministros generada por los bloqueos.

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