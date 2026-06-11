Machado respalda a Rodrigo Paz y condena intentos de desestabilización en Bolivia

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este jueves su respaldo al presidente Rodrigo Paz y a su Gobierno, al tiempo de condenar cualquier intento de desestabilización institucional en Bolivia en medio de los bloqueos y movilizaciones que atraviesa el país.

A través de un comunicado difundido en la red social X, Machado manifestó su apoyo al mandatario boliviano y destacó la necesidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

“Condenamos cualquier intento de desconocer el mandato popular, desestabilizar las instituciones democráticas y generar escenarios de confrontación que pongan en riesgo la gobernabilidad y la paz de Bolivia”, indica el comunicado.

Machado advirtió además que la situación boliviana trasciende las fronteras nacionales y tiene implicaciones para toda la región.

“Lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de un país; la defensa de la democracia en Bolivia es un asunto de seguridad y estabilidad de todo el hemisferio”, sostuvo.

En ese marco, hizo un llamado a los gobiernos democráticos de América, organismos regionales y a la comunidad internacional para activar mecanismos políticos y diplomáticos en defensa del orden constitucional boliviano.

“No puede haber ambigüedad frente a quienes pretenden sustituir el mandato popular a través de la violencia, la coerción o la ruptura institucional”, señala el documento.

Finalmente, la líder opositora expresó su solidaridad con el pueblo boliviano y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad en la región.

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