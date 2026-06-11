La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica de Bolivia intensificaron sus esfuerzos para promover la paz y el diálogo en medio de la creciente conflictividad que atraviesa el país.

Ambas instituciones emitieron pronunciamientos conjuntos, entre ellos el denominado "Pronunciamiento Conjunto por la Paz Social", mediante el cual exhortan a todos los sectores a deponer actitudes de confrontación y priorizar espacios de entendimiento.

Asimismo, la Defensoría valoró positivamente los llamados al diálogo realizados por el presidente del Estado y desplegó equipos en diferentes regiones, especialmente en Cochabamba, con el objetivo de facilitar pasos humanitarios y contribuir a la reducción de tensiones.

Convocatoria a un pacto social por la paz

Con el propósito de evitar una escalada de violencia que genere mayor sufrimiento, profundice las divisiones y deje heridas difíciles de sanar, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo convocaron de manera urgente a representantes provinciales y municipales a participar de un "Pacto Social por la Paz y la Reconciliación".

"Tenemos la esperanza de encontrar alternativas para frenar la alta tensión y conflictividad que afectan a Bolivia, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto y varias provincias del departamento de La Paz. Esperamos que los temas consensuados sirvan de base para tender puentes entre los actores involucrados en el conflicto", señala el pronunciamiento.

Las instituciones también exhortaron a todas las partes a abandonar cualquier actitud que dificulte la solución de la crisis y a participar del encuentro con espíritu de reciprocidad, respeto y complementariedad.

"No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad justa, armoniosa y comprometida con la paz", concluye el mensaje conjunto.

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