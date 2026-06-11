¿Podrían adelantarse las vacaciones de invierno en Santa Cruz? Esto dice el Magisterio

Las vacaciones de invierno en las unidades educativas del país están confirmadas desde el 6 al 17 de julio, según lo establecido en el calendario escolar, informó Lorenzo Chávez, secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de Santa Cruz.

La dirigencia del sector señaló que el descanso pedagógico está programado para las dos primeras semanas de julio y que, por el momento, no existe ninguna solicitud para adelantar la fecha pese al descenso de las temperaturas registrado en algunas regiones.

“Las vacaciones invernales generalmente están agendadas en el calendario escolar para las dos primeras semanas del mes de julio. Según tengo entendido, eso se va a ir cumpliendo”, afirmó Chávez.

Respecto al horario de invierno, explicó que su aplicación depende de las condiciones climáticas de cada distrito educativo.

Chávez recordó que el horario de invierno contempla una tolerancia de media hora en el ingreso para el turno de la mañana y una salida anticipada de 30 minutos para los estudiantes de los turnos de la tarde y noche.

Consultado sobre la posibilidad de adelantar el receso escolar en caso de que las bajas temperaturas se intensifiquen, el dirigente fue enfático. “No, las vacaciones invernales se van a mantener para esas dos primeras semanas de julio”, sostuvo.

Finalmente, recomendó a los padres de familia tomar previsiones para proteger la salud de los estudiantes durante la temporada de frío.

“Lo que tienen que hacer es mandarlos con la ropa adecuada, con el abrigo necesario, y recomendarles que no se saquen la chamarrita en el colegio para evitar que se enfermen”, señaló.

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