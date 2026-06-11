“No me han tocado”: presunto efectivo de inteligencia permanece retenido por bloqueadores en San Julián

Un presunto integrante de las fuerzas de seguridad permanece retenido por sectores movilizados en el municipio cruceño de San Julián, luego de ser descubierto tomando fotografías en uno de los puntos de bloqueo instalados sobre la carretera que une Santa Cruz con Beni.

De acuerdo con reportes difundidos desde la zona, el hombre fue identificado por algunos manifestantes como el subteniente Wílmer Chávez Condori, quien presuntamente pertenecería a un área de inteligencia. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su identidad ni sobre la institución a la que pertenece.

Según la información preliminar, el uniformado se encontraba vestido de civil y habría ingresado al área de conflicto realizando labores de observación. Tras ser detectado por los movilizados, fue rodeado por un grupo de personas, despojado de su teléfono celular y posteriormente trasladado en un vehículo escoltado por una caravana de motocicletas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al hombre siendo conducido por distintas calles del municipio hasta la plaza principal y posteriormente a instalaciones de la Federación de Interculturales, desde donde se coordina el bloqueo que este jueves cumple 29 días.

En un video grabado mientras permanecía bajo custodia de los manifestantes, el retenido aseguró que no había sido víctima de agresiones físicas y explicó el motivo de su presencia en el lugar.

“Soy el teniente Chávez. Estoy acá detenido en el municipio de San Julián con los pobladores. No me han tocado, simplemente me están interrogando. Desmiento un posible linchamiento. Tenía la misión de sacar fotos a las actividades que realizaba en el punto de bloqueo y he sido descubierto tomando fotografías”, afirmó.

La retención ocurre en un contexto de alta tensión en la región, donde los sectores movilizados mantienen bloqueada la ruta interdepartamental y exigen atención a sus demandas. Algunos reportes señalan que, tras la captura del presunto efectivo de inteligencia, surgieron amenazas y pedidos de represalias por parte de grupos radicales, aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

Hasta la mañana de este jueves no se conocía el paradero exacto del retenido ni existía un pronunciamiento oficial sobre las gestiones para lograr su liberación. Tampoco se informó sobre la apertura de un proceso o intervención de autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso ha generado preocupación debido al riesgo de una escalada del conflicto en San Julián, donde persiste el bloqueo carretero y continúan las tensiones entre los sectores movilizados y las fuerzas de seguridad.

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