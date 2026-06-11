El dirigente campesino Vicente Salazar, principal líder de los sindicatos del altiplano que desde inicios de mayo bloquean carreteras para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue puesto en libertad unas horas después de su arresto tras una movilización este miércoles de ese y otros sectores en La Paz.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó a los medios que Salazar "fue aprehendido", pero que existía una "acción de libertad" a su favor que fue "reconocida por una autoridad jurisdiccional".

"Lo que corresponde es cumplir la ley. Entonces se le dio la libertad conforme dice la ley", indicó.

La información fue confirmada a los medios por un abogado defensor del dirigente que dijo que Salazar se puso "a buen resguardo" tras ser liberado.

Pasado el mediodía, Salazar fue llevado a una oficina policial cercana a la plaza Murillo, donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo, tras participar en una marcha de la Federación Departamental de Campesinos 'Tupac Katari' de La Paz, la entidad liderada por ese dirigente.

En la movilización también participaron la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), incluidos nuevos grupos de manifestantes que llegaron esta semana desde la región andina de Potosí y desde el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del exgobernante en el centro del país.

Antes de iniciar la marcha desde la ciudad vecina de El Alto, Salazar dijo a los medios que al presidente "le quedan dos caminos", su "renuncia voluntaria" o marcharse "con una convulsión".

Contra Salazar y el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, hay órdenes de captura por supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir, entre otros delitos, a raíz de las protestas iniciadas a principios de mayo y que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

A fines de mayo, un tribunal dejó "sin efecto legal" esas órdenes de captura, si bien luego el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz explicó que la suspensión de los mandamientos era temporal en tanto la Fiscalía corrige las observaciones hechas por un juzgado.

En la sexta semana del conflicto, se mantienen los bloqueos de carreteras en seis de los nueve departamentos de Bolivia, sobre todo en las regiones andina y central, donde hay desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó este miércoles que hasta el momento se tiene registro de "13 fallecidos" que no pudieron "llegar oportunamente a un establecimiento para recibir atención médica" por causa de los bloqueos.

A estos se suman otros tres decesos registrados por la Defensoría del Pueblo en el contexto de las protestas, incluidos un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo y otros dos en circunstancias que no fueron explicadas por la entidad, por lo que en total son 16 fallecimientos.

Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas, si bien la promulgación no implica la vigencia automática de esa medida porque hace falta un decreto que, además, debe ser validado por el Legislativo.

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