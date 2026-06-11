Un hecho de extrema violencia y brutalidad ha conmocionado a toda la población boliviana. Máxima Álvarez se ha convertido trágicamente en la quinta víctima de feminicidio en el departamento de Cochabamba en lo que va del año, tras ser asesinada por su expareja en un ataque fatal que quedó registrado, de principio a fin, en las redes sociales.

Una tragedia transmitida en directo

El crimen ocurrió mientras la víctima se encontraba interactuando con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en la plataforma TikTok. En ese momento, el contenido se desarrollaba bajo la modalidad de "pantalla dividida", mostrando a Máxima en un lado y a otro usuario en el extremo derecho de la aplicación.

Sin que los espectadores pudieran anticiparlo, la expareja de la mujer irrumpió en el lugar y la atacó de manera violenta. Aunque la cámara dejó de enfocarla directamente, el audio de la transmisión capturó con crudeza la totalidad del suceso.

En el registro audiovisual se escuchan los gritos desesperados de auxilio por parte de la víctima, seguidos de fuertes confrontaciones verbales y sonidos estremecedores que evidencian la agresión física con un arma blanca.

Impotencia en las redes sociales

A pesar del horror que se estaba viviendo y de los angustiantes pedidos de ayuda que conmocionaron a quienes estaban conectados, la transmisión en vivo continuó activa por varios minutos ante la mirada e impotencia de los espectadores, quienes no daban crédito a la tragedia que presenciaban en tiempo real.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público ya tienen en su poder el material digital, el cual se ha constituido en una prueba irrefutable del crimen para avanzar en el proceso penal contra el agresor. Este caso vuelve a encender las alarmas en el departamento de Cochabamba, donde los índices de violencia machista siguen cobrándose vidas de forma alarmante.

Mira la programación en Red Uno Play