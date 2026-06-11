Fiscalía de Chile investiga a empresas bolivianas tras incautación de droga en madera

Un operativo desarrollado por las autoridades chilenas en el Puerto de Arica permitió concretar el mayor decomiso de droga registrado en la historia de ese país. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, en un trabajo conjunto con la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas, logró interceptar un cargamento masivo que pretendía ser distribuido internacionalmente.

Las investigaciones oficiales detallan que las sustancias ilícitas se encontraban minuciosamente impregnadas en estructuras de madera que pesaban más de mil toneladas. Este millonario contrabando estaba distribuido en decenas de contenedores listos para ser despachados hacia catorce puertos ubicados en Europa, Estados Unidos y Oceanía.

Los reportes del Ministerio Público del vecino país señalan de manera directa que son 15 empresas bolivianas que ya han sido identificadas y se encuentran actualmente bajo investigación.

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