Vocero: "Droga en Chile corresponden a meses previos de los bloqueos en La Paz"

Durante la conferencia de prensa brindada desde la Casa Grande del Pueblo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió al caso de las toneladas de drogas halladas en madera exportada a Chile, conocido como el caso de las “narcomaderas”.

“Primero quiero remarcar que la incautación de la droga en Chile corresponde a un periodo de cuatro meses. El último embarque de madera habría llegado a principios de mayo. Por lo tanto, no tiene relación con los conflictos sociales que estamos viviendo actualmente en Bolivia”, aclaró el vocero

Continua la investigación

Gálvez señaló que el caso está siendo investigado por las autoridades competentes y que se espera que la investigación permita esclarecer el origen y destino de la droga incautada, así como la responsabilidad de las personas involucradas.

“Es fundamental diferenciar los hechos del narcotráfico de la situación interna del país. Las afirmaciones que vinculan estos cargamentos con la convulsión social no tienen sustento y queremos ser enfáticos en ello”, subrayó.

Lucha contra el narcotráfico

El vocero recordó que el gobierno ha tomado medidas contundentes contra el narcotráfico, incluyendo la captura y expulsión de cabecillas internacionales que operaban en Bolivia, y reafirmó el compromiso de la administración de Rodrigo Paz Pereira con la legalidad y el debido proceso.

“Estamos actuando dentro del marco de la ley y trabajando para que se haga justicia en todos los casos de narcotráfico, incluyendo los relacionados con la madera que fue incautada en Chile”, concluyó Gálvez.

La declaración busca garantizar a la población que el gobierno maneja los casos de narcotráfico con transparencia y responsabilidad, evitando que estos hechos sean usados de manera política para desinformar o generar alarma social.

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