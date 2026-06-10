Así fue la aprehensión de Vicente Salazar en medio de las protestas en La Paz

En un operativo que quedó registrado en video, la Policía Boliviana aprehendió la tarde de este miércoles a Vicente Salazar, principal dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”.

La aprehensión se ejecutó en medio de las masivas marchas que descendieron desde la ciudad de El Alto hasta el centro paceño. Los movilizados, liderados por sectores campesinos y obreros, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El arresto fue accidentado; ante la resistencia del dirigente, varios uniformados tuvieron que sujetarlo por la fuerza para lograr reducirlo entre los gritos y empujones de sus seguidores que intentaban evitar la detención.

"Las movilizaciones van a continuar en la ciudad de La Paz", había declarado Salazar a los medios de comunicación minutos antes de ser interceptado por las fuerzas del orden.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de Inteligencia de la Policía, quienes realizaron el seguimiento del dirigente durante la marcha. Tras su captura, Salazar fue trasladado de inmediato bajo un fuerte resguardo a las dependencias policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales o del Ministerio Público brinden un informe oficial sobre los delitos por los cuales se acusa al líder campesino, mientras la tensión social en la sede de gobierno va en aumento.

Mira la programación en Red Uno Play