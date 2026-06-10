La Policía de Santa Cruz ha desplegado un operativo estratégico en las zonas críticas de la región con el fin de reforzar la seguridad en el área provincial.

Al respecto, el coronel Franklin Villazón informó que “el conjunto de operaciones policiales, en virtud a lo que nosotros denominamos ‘Plan Halcón’ contra el crimen organizado, se ha desplazado hacia la localidad de Cotoca, estamos reforzando al personal de esta provincia”.

Las labores de fiscalización se agudizarán de forma inmediata en las rutas principales y establecimientos nocturnos debido a un siniestro vial que ha causado consternación en la comunidad. El subcomandante detalló que “se va a realizar durante las siguientes horas el plan de control de lugares donde haya riesgo, también se está realizando control de lugares nocturnos, en la carretera; como ustedes sabrán, hoy ha habido un accidente de tránsito que ha conmocionado a nuestra ciudadanía, ha habido decesos”.

Situación en San Julián y Cuatro Cañadas

El mando policial desmintió rotundamente el traslado de tropas hacia otras comunidades vecinas, aclarando que actualmente se prioriza el diálogo para el retorno de los uniformados a sus puestos habituales. “No existe ningún contingente policial que se vaya a desplazar hacia la región de Cuatro Cañadas o San Julián. Tenemos información de que el personal policial no está en San Julián, sin embargo, estamos entablando conversación con las autoridades y seguramente en breve ya estará nuevamente nuestro personal policial”, precisó la autoridad.

Estado de listeza y descarte de acuartelamiento

Además, indicó que las fuerzas del orden se mantienen en alerta permanente y con sus unidades regulares operando con total normalidad en las regiones que solicitaron apoyo urgente. Villazón concluyó manifestando que “la policía continúa en estado de listeza, nosotros estamos atentos para desarrollar cualquier operación de mantenimiento del orden público, pero también realizamos operaciones de auxilio, prevención y lo que ahora estamos realizando el plan Halcón. No hay ninguna orden de acuartelar al personal policial, estamos utilizando personal de servicio en todas nuestras operaciones policiales, estamos usando principalmente unidades de prevención, de auxilio, en apoyo a algunas provincias que así lo han solicitado”.

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