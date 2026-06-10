Encomiendas en Viru Viru: Ciudadanos reportan alimentos en mal estado debido a la demora en los envíos

La persistencia de 40 días de bloqueos en las principales carreteras del país ha provocado un colapso en el envío de encomiendas desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz. Ante la imposibilidad del tránsito terrestre, la terminal aérea se ha convertido en el único canal para trasladar productos de primera necesidad hacia distintas regiones, especialmente a La Paz, donde ya escasean varios insumos.

Un panorama de pérdidas

La saturación del servicio ha derivado en la pérdida de productos perecederos y en una profunda indignación por parte de los usuarios, quienes denuncian una alarmante lentitud en los despachos.

“Y miren, se fregan. ¿Acaso es posible que ellos puedan comer así, yo también?; se lavan las manos, si nosotros pagamos el sueldo de los funcionarios”, protestó con vehemencia un ciudadano afectado, mostrando un pollo dañado tras una semana de espera.

A la crisis logística se suman nuevas restricciones que limitan la capacidad de ayuda, reduciendo el límite permitido por encomienda a la mitad de lo habitual. “Antes se podían enviar cincuenta kilos, ahora es veinticinco; me parece injusto porque tenemos que ayudar a nuestras familias que viven en la ciudad de La Paz”, lamentó una ciudadana en medio de las largas filas.

Drama humano en la terminal aérea

El desespero ha obligado a decenas de personas a pernoctar a la intemperie en las instalaciones aeroportuarias, enfrentando condiciones climáticas adversas y prolongadas esperas de hasta dos semanas.

“Hay personas de la tercera edad, niños que duermen prácticamente todas las noches aquí; bajo la lluvia mire cómo estamos”, relató otra afectada, visibilizando el drama de ver los alimentos descomponerse antes de ser embarcados.

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