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Tras días de bloqueos, habilitan nuevamente la ruta Tomina–Padilla en Chuquisaca

Al menos tres puntos de bloqueo fueron levantados en las últimas horas, permitiendo restablecer la circulación vehicular y el abastecimiento de productos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/06/2026 21:10

Agregar Reduno en
Carretera Tomina–Padilla vuelve a operar con normalidad
Chuquisaca, Bolivia

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Los bloqueos instalados en la carretera que une los municipios de Tomina y Padilla, en el departamento de Chuquisaca, fueron levantados durante las últimas horas, permitiendo que la circulación vehicular vuelva a la normalidad después de varios días de interrupción.

La medida comenzó a desactivarse tras el despeje del punto de bloqueo ubicado en Arquillos. Posteriormente, los sectores movilizados que permanecían en Tunas Moqho y El Paredón también determinaron suspender sus protestas y habilitar el paso en la vía.

Según reportes desde la zona, el desgaste de las personas que participaban en las movilizaciones y la decisión asumida previamente en Arquillos influyeron para que los demás puntos de bloqueo optaran por seguir el mismo camino.

Con la carretera nuevamente habilitada, se reanudó el tránsito de buses, vehículos particulares y camiones de carga, permitiendo además el abastecimiento de alimentos y otros productos hacia las comunidades que se habían visto afectadas por las restricciones en la ruta.

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