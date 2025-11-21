Fiscalía admite denuncia contra cinco magistrados autoprorrogados

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió una denuncia penal contra cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), después de que dos magistradas electas acusaran a sus colegas de haber emitido una sentencia que posibilitó la continuidad “inconstitucional” de sus mandatos, los cuales debían concluir en 2023.

El caso fue promovido por las magistradas electas Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes sostienen que la resolución firmada por los denunciados vulneró la Constitución y permitió que permanezcan en el cargo pese a la falta de renovación de autoridades judiciales en el país.

La fiscal de materia Jenny Esther Torrico Delgadillo informó oficialmente el inicio de la investigación preliminar, mediante un documento remitido al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de Chuquisaca.

“La Fiscalía busca esclarecer la verdad histórica y material de los hechos denunciados”, señala la resolución.

Con esta determinación, los magistrados investigados son: Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.

La denuncia fue presentada el 12 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, y surge tras la elección judicial de diciembre de 2024, en la que Prudencio y Laura obtuvieron su mandato constitucional.

