¡Cazados en flagrancia! “Los roba pollos” terminan en manos de la Policía

En un operativo relámpago, efectivos de la Policía Nacional lograron interceptar a tres cachorros identificados como los famosos “roba pollos”. Los pequeños delincuentes habían sido vistos en distintas tiendas comerciales, aprovechando el descuido de los propietarios para llevarse algunas piezas de pollo.

La escena se volvió viral cuando un video mostró a los cachorros “detenidos” por un policía, provocando una ola de comentarios entre usuarios de redes sociales. Mientras muchos disfrutaron la divertida situación y aplaudieron la creatividad del operativo, otros expresaron preocupación por el bienestar de los animalitos, lamentando que tengan que pasar hambre en las calles.

El hecho se ha convertido en un contenido viral lleno de humor, pero también recuerda la importancia de cuidar a los animales y encontrarles un hogar seguro.

Video:

