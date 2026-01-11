Cuarto intermedio en la reunión entre la COB y el Gobierno en El Alto

Este domingo, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones sociales y representantes del Gobierno han declarado un cuarto intermedio de una hora en la reunión que se desarrolla en el mercado de campesinos de El Alto.

La mesa de diálogo cuenta con la presencia de seis ministros de Estado, de las carteras de Presidencia, Economía, Gobierno, Salud y Educación. Por parte de las organizaciones sociales participan representantes de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, Bartolina Sisa, Mineros, Fabriles, así como los dirigentes de la COB.

La posición del Gobierno apunta a modificar o derogar artículos del Decreto Supremo 5503 y construir un nuevo decreto consensuado junto a la COB, mientras se mantiene la expectativa sobre los acuerdos que puedan surgir tras el receso.

