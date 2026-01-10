 ¡Atención! Así cerró el dólar paralelo este sábado 10 de enero

Según datos emitidos la noche de este sábado 10 de enero de 2026, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.66 (BOB) y un precio de compra de 9.39 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación al inicio de esta jornada sufrió leves variaciones, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 9.36 (BOB) y 9.63 (BOB) para la compra.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dado que las restricciones al acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales limitan su disponibilidad.

