TEMAS DE HOY:
EPCORO Mauricio Aramayo Caso Botrading

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

 ¡Atención! Así cerró el dólar paralelo este sábado 10 de enero

¿Necesitas comprar o vender? La divisa extranjera registra leves movimientos en el mercado paralelo, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Naira Menacho

10/01/2026 19:26

Foto: EFE.
Bolivia

Escuchar esta nota

Según datos emitidos la noche de este sábado 10 de enero de 2026, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.66 (BOB) y un precio de compra de 9.39 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación al inicio de esta jornada sufrió leves variaciones, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 9.36 (BOB) y 9.63 (BOB) para la compra.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dado que las restricciones al acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales limitan su disponibilidad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD